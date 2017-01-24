Хабаровчанина осудят за организацию азартных игр
Хабаровчанина осудят за незаконную организацию азартных игр. Мужчина купил несколько исправных и сломанных терминалов.
Хабаровчанина осудят за незаконную организацию азартных игр. Мужчина купил несколько исправных и сломанных терминалов.
Обвиняемый отремонтировал их и оборудовал для своих нужд. В терминалы он установил жесткие диски, специальную программу и модем для выхода на определенный сайт. Желающий мог выбрать любую из игр на портале. Далее нужно было сделать ставку, внести купюры и указать свой номер телефона. В случае выигрыша хабаровчане получали деньги.
Всего злоумышленник установил 18 терминалов в магазинах города. Незаконную деятельность пресекли полицейские. За совершенное преступление фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на