Хабаровчанина осудят за организацию азартных игр

Обвиняемый отремонтировал их и оборудовал для своих нужд. В терминалы он установил жесткие диски, специальную программу и модем для выхода на определенный сайт. Желающий мог выбрать любую из игр на портале. Далее нужно было сделать ставку, внести купюры и указать свой номер телефона. В случае выигрыша хабаровчане получали деньги.

Всего злоумышленник установил 18 терминалов в магазинах города. Незаконную деятельность пресекли полицейские. За совершенное преступление фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.