В Новосибирске пропал мужчина с частичной потерей памяти, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Заельцовский отдел полиции распространил ориентировку на пропавшего без вести жителя Новосибирска. 50-летний Игорь Бусоедов пропал в начале сентября 2016 года — он вышел из своего дома по улице Балакирева, 1, и до настоящего времени не вернулся. Полиция добавила, что мужчина перенес 2 контузии и может страдать частичной потерей памяти.

Приметы: на вид 50 лет, рост 175 см., среднего телосложения, смуглый, лоб высокий, волосы прямые темного цвета, глаза карие.