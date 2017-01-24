Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Правда и мифы о чистоте рук
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
9Крещенские купания
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
07:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пропал мужчина с частичной потерей памяти

В сентябре 2016 года 50-летний мужчина пропал в Заельцовском районе, полиция считает, что он может страдать потерей памяти, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске пропал мужчина с частичной потерей памяти, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Заельцовский отдел полиции распространил ориентировку на пропавшего без вести жителя Новосибирска. 50-летний Игорь Бусоедов пропал в начале сентября 2016 года — он вышел из своего дома по улице Балакирева, 1, и до настоящего времени не вернулся. Полиция добавила, что мужчина перенес 2 контузии и может страдать частичной потерей памяти.

Приметы: на вид 50 лет, рост 175 см., среднего телосложения, смуглый, лоб высокий, волосы прямые темного цвета, глаза карие.

Источник: Вести - Новосибирск

Особые приметы: шрам на ладони левой руки, фаланга мизинца левой руки согнута.

Был одет: матерчатая куртка черного цвета, джинсы синего цвета, туфли черного цвета.

Возможно, при себе имеет паспорт гражданина РФ.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить в Управление МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232−81−80, 232−81−79, 232−80−85.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирской области устанавливают причины ЧП в конном клубе под Бердском
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
Берни Экклстоун уволен с поста главы «Формулы-1»
Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь