В Новосибирске пропал мужчина с частичной потерей памяти
В сентябре 2016 года 50-летний мужчина пропал в Заельцовском районе, полиция считает, что он может страдать потерей памяти, сообщает
В сентябре 2016 года 50-летний мужчина пропал в Заельцовском районе, полиция считает, что он может страдать потерей памяти, сообщает
В Новосибирске пропал мужчина с частичной потерей памяти, сообщает
Заельцовский отдел полиции распространил ориентировку на пропавшего без вести жителя Новосибирска. 50-летний Игорь Бусоедов пропал в начале сентября 2016 года — он вышел из своего дома по улице Балакирева, 1, и до настоящего времени не вернулся. Полиция добавила, что мужчина перенес 2 контузии и может страдать частичной потерей памяти.
Приметы: на вид 50 лет, рост 175 см., среднего телосложения, смуглый, лоб высокий, волосы прямые темного цвета, глаза карие.
Особые приметы: шрам на ладони левой руки, фаланга мизинца левой руки согнута.
Был одет: матерчатая куртка черного цвета, джинсы синего цвета, туфли черного цвета.
Возможно, при себе имеет паспорт гражданина РФ.
Всех, кому