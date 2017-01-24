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07:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Вооруженный ножом мужчина в Иркутске вырвал у женщины сумку с деньгами

Злоумышленник явился с повинной в полицию.

Мужчина, вооруженный ножом, украл у жительницы Куйтунского района сумку с деньгами на привокзальной площади в Иркутске. Подозреваемый в разбойном нападении явился в с повинной в отдел полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В дежурную часть отдела полиции № 1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратился 35-летний мужчина. Он сообщил о том, что хочет оформить явку с повинной. Следственно-оперативная группа установила, что мужчина, угрожая ножом, совершил нападение на женщину и похитил у нее сумку с деньгами.

«Несмотря на то, что потерпевшая в полицию не обращалась, оперативники разыскали 33-летнюю жительницу Куйтунского района, приехавшую в областной центр по делам. Свой ущерб женщина оценила в 3 тысячи рублей. Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили предполагаемое орудие преступления — нож, а также похищенную сумку. О личности нападавшего известно, что он ранее судим за кражу, угон и мошенничество, а освободился из мест лишения свободы в ноябре прошлого года. По словам задержанного, причиной его явки с повинной в полицию стали якобы угрызения совести», — рассказали в ведомстве.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

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