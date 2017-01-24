Пьяный дебошир в рукопашном бою разбил Nissan Teana
Пьяный дебошир набросился на припаркованный автомобиль и сильно разбил его на улице Троллейной в Новосибирске. Владелец авто ищет свидетелей, чтобы привлечь хулигана к ответственности.
Пьяный дебошир набросился на припаркованный автомобиль и сильно разбил его на улице Троллейной в Новосибирске. Владелец авто ищет свидетелей, чтобы привлечь хулигана к ответственности.
18 января около 22.00−23.00 вечера на припаркованный во дворе дома Nissan Teana напал неадекватный выпивоха. Инцидент произошел по адресу ул. Троллейная, 22. Буян в состоянии сильного алкогольного опьянения сначала стоял во дворе дома и не пропускал проезжающие автомобили, а потом накинулся на мирно стоящий на парковке «Ниссан».
«В рукопашном бою мужчина нанес машине повреждения дверей и капота, а также разбил боковые зеркала. Сумма затрат на ремонт составит более 60 000 рублей», — сообщил владелец авто Руслан в группе АСТ-54.
Увидев свой разбитый автомобиль, владелец сразу же обратился в полицию, однако уголовное дело до сих пор не завели.
«Участковый, который должен заниматься расследованием, находится на больничном, в то время как нарушитель до сих пор не найден», — поясняет Руслан.
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Напомним, полиция разыскивает лихача, не пропустившего автомобиль «Скорой помощи»,