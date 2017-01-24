Пьяный дебошир в рукопашном бою разбил Nissan Teana

18 января около 22.00−23.00 вечера на припаркованный во дворе дома Nissan Teana напал неадекватный выпивоха. Инцидент произошел по адресу ул. Троллейная, 22. Буян в состоянии сильного алкогольного опьянения сначала стоял во дворе дома и не пропускал проезжающие автомобили, а потом накинулся на мирно стоящий на парковке «Ниссан».

«В рукопашном бою мужчина нанес машине повреждения дверей и капота, а также разбил боковые зеркала. Сумма затрат на ремонт составит более 60 000 рублей», — сообщил владелец авто Руслан в группе АСТ-54.

Увидев свой разбитый автомобиль, владелец сразу же обратился в полицию, однако уголовное дело до сих пор не завели.