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07:28 (мск), источник: Newslab.ru

Следственный комитет проверяет конфликт автоледи со скорой в Красноярске

Следственные органы СК РФ по Красноярскому краю проводит доследственную проверку по сообщениям СМИ о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи.

Напомним, в ночь на 23 января во дворе на ул. Гастелло в Красноярске женщина-водитель легкового автомобиля перегородила дорогу машине скорой помощи и некоторое время отказывалась освободить проезд. Врачи в это время направлялись на вызов к больному.

Позднее сотрудники полиции разыскали автоледи. Оказалось, что за рулем автомобиля «Ниссан» находилась 54-летняя женщина. Она изложила стражам порядка свою версию произошедшего.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ГСУ.

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