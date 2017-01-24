Следственный комитет проверяет конфликт автоледи со скорой в Красноярске
Следственные органы СК РФ по Красноярскому краю проводит доследственную проверку по сообщениям СМИ о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи.
Следственные органы СК РФ по Красноярскому краю проводит доследственную проверку по сообщениям СМИ о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи.
Напомним, в ночь на 23 января во дворе на ул. Гастелло в Красноярске
Позднее сотрудники полиции разыскали автоледи. Оказалось, что за рулем автомобиля «Ниссан» находилась 54-летняя женщина. Она изложила стражам порядка свою версию произошедшего.
«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ГСУ.