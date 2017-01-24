В Кировграде семья отравилась угарным газом из-за вентилятора в ванной

Отравление семьи из Кировграда угарным газом произошло из-за обратной тяги, возникшей от вентилятора в ванной комнате, где использовался газовый водонагреватель.

Кроме того, ситуацию усугубило отсутствие необходимого притока воздуха — форточки во время использования газового оборудования были закрыты.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГК «ГАЗЭКС», за нарушение правил эксплуатации аварийная бригада отключила газовые приборы от газоснабжения.

В связи с неблагоприятной ситуацией с отравлениями угарным газом в Кировграде генеральный директор АО «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков поручил незамедлительно провести внеочередные профилактические рейды по проверке газовых приборов у групп риска, а также напомнить населению правила безопасного пользования газом.

Стоит напомнить, что происшествие в Кировграде в доме № 21 по Дзержинского произошло вечером 22 января 2017 года. В больницу попали 30-летний мужчина, его 26-летняя жена, а также двое детей — 3 и 6 лет.

При обследовании квартиры выяснилось, что газовое оборудование — водонагреватель и плита — находятся в исправном состоянии, тяга в дымоходе и вентиляционном канале присутствует. Техобслуживание газовых приборов проводилось в соответствии с регламентными сроками, в августе 2016 года. Проверка каналов дымоотведения осуществлялась управляющей компанией своевременно.