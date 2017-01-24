В Кировграде семья отравилась угарным газом из-за вентилятора в ванной
Который создал обратную тягу.
Который создал обратную тягу.
Отравление семьи из Кировграда угарным газом произошло
Кроме того, ситуацию усугубило отсутствие необходимого притока воздуха — форточки во время использования газового оборудования были закрыты.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
В связи с неблагоприятной ситуацией с отравлениями угарным газом в Кировграде генеральный директор АО «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков поручил незамедлительно провести внеочередные профилактические рейды по проверке газовых приборов у групп риска, а также напомнить населению правила безопасного пользования газом.
Стоит напомнить, что происшествие в Кировграде в доме № 21 по Дзержинского произошло вечером 22 января 2017 года. В больницу попали 30-летний мужчина, его 26-летняя жена, а также двое детей — 3 и 6 лет.
При обследовании квартиры выяснилось, что газовое оборудование — водонагреватель и плита — находятся в исправном состоянии, тяга в дымоходе и вентиляционном канале присутствует. Техобслуживание газовых приборов проводилось в соответствии с регламентными сроками, в августе 2016 года. Проверка каналов дымоотведения осуществлялась управляющей компанией своевременно.