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07:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинец украл кошелёк и планшет у посетительницы кафе на Кирова

Мужчина пытался спрятать украденное под брюками.

Житель Челябинска украл личные вещи у посетительницы кафе на Кирова, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вчера, 23 января, в Челябинске у одной из посетительниц кафе на улице Кирова неизвестный украл кошелёк и планшет. Сообщение о краже незамедлительно было передано сотрудникам полиции.

По «горячим следам» удалось задержать подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, ранее не судимый. У задержанного были обнаружены похищенные вещи. Кошелек мужчина прятал в рукаве верхней одежды, а планшет пытался скрыть под брюками в нижнем белье.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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