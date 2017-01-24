Задержанный пожаловался на пытки электрошокером в полиции

В Большеулуйском районе возбудили уголовное дело по факту пытки задержанного электрошокером в отделении полиции, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Подозреваемые пока не установлены. По версии следствия, 7 декабря некие сотрудники МО МВД «Большеулуйское» в одном из служебных кабинетов в целях получения признательных показаний применили к 39-летнему мужчине, подозреваемому в хищении, электрические разряды электрошокера и психические угрозы применения насилия.

Мужчина получил травмы и обратился с заявлением о произошедшем в следственные органы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, совершенное с применением насилия).