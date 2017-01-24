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07:38 (мск), источник: Newslab.ru

Задержанный пожаловался на пытки электрошокером в полиции

Следователи возбудили уголовное дело по факту пытки задержанного электрошокером в отделении полиции.

Источник: РИА "Новости"

В Большеулуйском районе возбудили уголовное дело по факту пытки задержанного электрошокером в отделении полиции, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Подозреваемые пока не установлены. По версии следствия, 7 декабря некие сотрудники МО МВД «Большеулуйское» в одном из служебных кабинетов в целях получения признательных показаний применили к 39-летнему мужчине, подозреваемому в хищении, электрические разряды электрошокера и психические угрозы применения насилия.

Мужчина получил травмы и обратился с заявлением о произошедшем в следственные органы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, совершенное с применением насилия).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого, устанавливаются обстоятельства, совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В пресс-службе полиции добавили, что по данному факту в ведомстве ведется служебная проверка, и в случае установления вины сотрудников они будут уволены, а их руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Задержанный пожаловался на пытки электрошокером в полиции
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