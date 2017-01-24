Молодая пара задохнулась выхлопными газами в гараже в Байкальске
В Байкальске молодая пара задохнулась выхлопными газами автомобиля.
В Байкальске молодая пара задохнулась выхлопными газами автомобиля.
Как 24 января 2017 года сообщила
По данному факту следственными органами СКР проводится доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия установлено, что ворота гаража были закрыты изнутри, а замок зажигания в автомобиле включен. Предварительная причина смерти потерпевших — отравление выхлопными газами.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.