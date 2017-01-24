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07:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Молодая пара задохнулась выхлопными газами в гараже в Байкальске

В Байкальске молодая пара задохнулась выхлопными газами автомобиля.

Как 24 января 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, накануне в одном из гаражей ГК «Автомобилист» в машине «Тойота Камри» были обнаружены тела 27-летнего мужчины и 18-летней девушки без видимых признаков насильственной смерти.

По данному факту следственными органами СКР проводится доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия установлено, что ворота гаража были закрыты изнутри, а замок зажигания в автомобиле включен. Предварительная причина смерти потерпевших — отравление выхлопными газами.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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