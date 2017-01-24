Места продажи суррогатного алкоголя ищут в Братске

Как 23 января 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, в средствах массовой информации 19 января появились сообщения о продаже в одном из магазинов крупной торговой сети спиртосодержащих жидкостей под наименованием «Пищевая добавка-ароматизатор». С 20 по 22 января сотрудники администрации провели рейды по крупным торговым объектам.

По словам заведующего отделом торговли и сферы услуг администрации Братска Натальи Яременко, проверено 39 магазинов торговых сетей «Слата», «Хлеб-соль», «Удача», «Алые паруса», «Радуга», «Русич», торговые центры «Москва» и «Пурсей». Нелегальная спиртосодержащая пищевая продукция не выявлена, однако рейды продолжаются.

Кроме того, предпринимателям города направлены письма с просьбой не допускать к продаже нелегальную спиртосодержащую продукцию, а также информировать администрацию города о поставщиках, предлагающих суррогат к реализации. Письма об усилении контроля за реализацией спиртосодержащей и алкогольной продукции также направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора и МУ МВД России «Братское».

В случае выявления в торговых объектах города спирстосодержащих жидкостей, просим сообщать по телефонам: 349−085, 349−086, 349−087, 349−148.