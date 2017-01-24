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07:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В аэропорту «Толмачево» экстренно сел пассажирский самолет со сломанным шасси

«Боинг» с 116 пассажирами на борту экстренно сел в «Толмачево» из-за неисправностей шасси, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

В аэропорту «Толмачево» экстренно сел пассажирский самолет со сломанным шасси, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел 23 января в новосибирском аэропорту «Толмачево». Boeing-757 авиакомпании Azur Air, летевший маршрутом «Стамбул — Пхукет», экстренно сел в 15:50 в Новосибирске. Причиной экстренной посадки стало неисправное шасси. На борту находилось 116 пассажиров и 7 членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

При осмотре самолета оказалось, что у него была разрушена пневматика левой стойки шасси и небольшие повреждения акустической панели двигателя и закрылка.

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