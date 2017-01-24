В аэропорту «Толмачево» экстренно сел пассажирский самолет со сломанным шасси
«Боинг» с 116 пассажирами на борту экстренно сел в «Толмачево»
«Боинг» с 116 пассажирами на борту экстренно сел в «Толмачево»
В аэропорту «Толмачево» экстренно сел пассажирский самолет со сломанным шасси, сообщает
Инцидент произошел 23 января в новосибирском аэропорту «Толмачево». Boeing-757 авиакомпании Azur Air, летевший маршрутом «Стамбул — Пхукет», экстренно сел в 15:50 в Новосибирске. Причиной экстренной посадки стало неисправное шасси. На борту находилось 116 пассажиров и 7 членов экипажа. При посадке никто не пострадал.
При осмотре самолета оказалось, что у него была разрушена пневматика левой стойки шасси и небольшие повреждения акустической панели двигателя и закрылка.