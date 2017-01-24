Факт неуплаты налогов более чем на 12 млн рублей выявили в Таганроге
Факт уклонения от налогов на сумму более 12 млн рублей выявлен в Таганроге, сообщает следственное управление СКР по региону.
Факт уклонения от налогов на сумму более 12 млн рублей выявлен в Таганроге, сообщает следственное управление СКР по региону.
В преступлении подозревается директор стройфирмы.
По версии следствия, в период с января 2012 года по март 2015 года подозреваемый уклонялся от уплаты НДС и налога на прибыль, внося ложные сведения в налоговые декларации.
В отношении главы фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).
Обстоятельства преступления устанавливаются.