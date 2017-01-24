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09:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Факт неуплаты налогов более чем на 12 млн рублей выявили в Таганроге

Факт уклонения от налогов на сумму более 12 млн рублей выявлен в Таганроге, сообщает следственное управление СКР по региону.

В преступлении подозревается директор стройфирмы.

По версии следствия, в период с января 2012 года по март 2015 года подозреваемый уклонялся от уплаты НДС и налога на прибыль, внося ложные сведения в налоговые декларации.

В отношении главы фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

Обстоятельства преступления устанавливаются.

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