В Краснокамском районе пропала без вести 13-летняя девочка

Полиция и родители разыскивают пропавшую без вести школьницу из посёлка Оверята Краснокамского района. 13-летняя Валерия Саломатникова ушла в школу и не вернулась 23 января. Как рассказала корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» мама девочки, ранее школьница никогда не уходила из дома. Родители уже обратились с заявлением в полицию.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить в МВД.