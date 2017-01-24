В Краснокамском районе пропала без вести 13-летняя девочка
Валерия Саломатникова ушла в школу и не вернулась.
Валерия Саломатникова ушла в школу и не вернулась.
Полиция и родители разыскивают пропавшую без вести школьницу из посёлка Оверята Краснокамского района. 13-летняя Валерия Саломатникова ушла в школу и не вернулась 23 января. Как рассказала корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» мама девочки, ранее школьница никогда не уходила из дома. Родители уже обратились с заявлением в полицию.
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