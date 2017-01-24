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08:06 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярка обокрала приютившую ее близкую подругу

Девушки дружили на протяжении 4−5 лет, а затем пострадавшая разрешила подруге пожить у себя из-за семейный проблем последней.

21-летняя жительница Красноярска, которая обокрала приютившую ее близкую подругу, пойдет под суд. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», девушки дружили на протяжении 4−5 лет, а затем пострадавшая разрешила подруге пожить у себя из-за семейный проблем последней.

Через некоторое время хозяйка квартиры написала заявление в полицию о хищении из жилья 120 тысяч рублей. Стражи порядка установили, что к пропаже причастна 21-летняя близкая подруга потерпевшей, которая временно проживала у нее.

Как оказалось, сначала девушка украла одну сумму денег, но не призналась в этом. Подруга не стала выгонять ее из квартиры, а через некоторое время уехала в отпуск. Перед ним она пересчитала оставленные дома деньги, а когда вернулась снова проверила — сумма сошлась. Но затем квартирантка все же совершила еще одну кражу — когда приехала за вещами.

«Как выяснили стражи порядка, злоумышленница увидела, как подруга пересчитывает деньги и складывает их в шкаф, после чего похитила денежные средства, когда в квартире никого не было. Часть денежных средств было возвращено потерпевшей, остальное злоумышленница потратила на личные нужды», — пояснили в полиции.

Против девушки завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения.

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