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08:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Уголовное дело о махинациях с землями барда Александра Новикова рассмотрит Сысертский районный суд

Определился суд, который будет рассматривать уголовное дело о махинациях с землями барда Александра Новикова.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, дело будет рассматривать Сысертский районный суд. Там уточнили, что дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, на скамье подсудимых оказались экс-координатор свердловского отделения ЛДПР, топ-менеджер екатеринбургской овощебазы № 4 Иван Обухов, директор ООО «Светояр» Лариса Ассонова и Виктор Новиков.

По материалам дела, в 2015 году Ассонова, Обухов и Новиков попытались незаконно приобрести права собственности на земельные участки общей площадью около 400 га, расположенные в Сысертском районе. По данным следствия, общая стоимость данных участков составляет более 88 млн руб., однако обвиняемым не удалось довести задуманное до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Как сообщало Накануне.RU, речь идет о земельных участках в Сысертском районе, которые должны были быть переданы в собственность ООО УК «Уктус». В конце октября 2015 года совладелец «Светояра», бард Александр Новиков, обратился в Арбитражный суд Свердловской области с требованием признать недействительной сделку об отчуждении земельных участков в пользу «Уктуса». Он также потребовал наложить арест на спорные участки, пояснив, что в отношении сделок по отчуждению земли общим собранием участников общества «Светояр» никаких решений не принималось, более того, никаких собраний по данному вопросу не проводилось.

Добавим, Александр Новиков заявлял, что организатором «захвата» является Обухов. Сам он на это отвечал, что барду предоставили «неверную информацию» о сделке.

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