В Уфе из-за вспыхнувшего в квартире мусора погибла женщина
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе
На место происшествия прибыли семь огнеборцев и две спецмашины. Пламя ликвидировали в 02.30.
«В одной из квартир загорелся мусор. Прибыв на место, пожарные в считанные минуты потушили пламя. Из подъезда было эвакуировано 10 человек. В результате скончалась женщина. При соблюдении правил пожарной безопасности инцидент можно было предотвратить», — прокомментировали в