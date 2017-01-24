В Уфе из-за вспыхнувшего в квартире мусора погибла женщина

На место происшествия прибыли семь огнеборцев и две спецмашины. Пламя ликвидировали в 02.30.

«В одной из квартир загорелся мусор. Прибыв на место, пожарные в считанные минуты потушили пламя. Из подъезда было эвакуировано 10 человек. В результате скончалась женщина. При соблюдении правил пожарной безопасности инцидент можно было предотвратить», — прокомментировали в информационно-аналитическом отделе администрации Советского района.