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08:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе из-за вспыхнувшего в квартире мусора погибла женщина

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе из-за вспыхнувшего в однокомнатной квартире мусора погибла женщина. Пожар произошел в доме № 120 по улице Ленина 24 января в 01.40, сообщается на сайте ГУ МЧС России по РБ.

На место происшествия прибыли семь огнеборцев и две спецмашины. Пламя ликвидировали в 02.30.

«В одной из квартир загорелся мусор. Прибыв на место, пожарные в считанные минуты потушили пламя. Из подъезда было эвакуировано 10 человек. В результате скончалась женщина. При соблюдении правил пожарной безопасности инцидент можно было предотвратить», — прокомментировали в информационно-аналитическом отделе администрации Советского района.

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