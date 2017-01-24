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08:36 (мск), источник: Uralpress.ru

Дело о жутком ДТП со скорой помощью в Челябинске передано в суд

В Челябинске в суд передано дело о жутком ДТП со скорой помощью, в котором погиб маленький ребенок и два медика. На скамье подсудимых окажется 27-летний Александр Филин, севший в нетрезвом состоянии за руль иномарки.

Александр Филин обвиняется в преступлении, совершенном по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», жуткая авария произошла восьмого октября 2016 года в шесть часов утра. Александр Филин сел за руль «Хонды Цивик» пьяным. В итоге молодой мужчина протаранил машину скорой помощи, в которой везли маму с 10-месячным малышом. В результате «скорая», получив удар, врезалась в опору электропередач, переломив ее пополам.

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Малыш погиб, его мама получила травмы. 26-летний фельдшер челябинской станции скорой медицинской помощи Владислав Исламов и 60-летний водитель Сергей Федерягин скончались. Также пострадал еще один медицинский работник — 22-летний фельдшер Лиза Гроза.

«Филин вину в совершении преступления признал, пояснив, что накануне вечером совместно с бывшей супругой находился в гостях у знакомых, где выпил три литра пива. После этого между ним и бывшей женой произошла ссора, и он, сев за управление автомобиля, поехал в бар, где распивал алкогольные напитки, пока не почувствовал себя плохо. Выйдя из бара, Филин вновь сел за управление автомобилем, при этом двигался с превышением скоростного режима и выключенными фарами. Обвиняемый утверждает, что не помнит, как двигался от бара до момента аварии, в себя пришел после ДТП», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По уголовному делу потерпевшие заявили исковые требования о компенсации вреда на сумму 10 миллионов рублей. Как отмечает прокуратура, возместить причиненный вред в ходе предварительного расследования дела Филин не пытался.

Молодому водителю грозит до девяти лет лишения свободы.

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