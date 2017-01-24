Омич убил продавца в магазине из-за водки, сигарет и пары носков
Мужчина всего лишь хотел взять в долг спиртное, а, получив отказ, забил продавца молотком насмерть.
Мужчина всего лишь хотел взять в долг спиртное, а, получив отказ, забил продавца молотком насмерть.
В минувшую пятницу, 20 января, из торгового павильона, расположенного в селе Колосовка, в районную больницу был доставлен 58-летний продавец магазина с телесными повреждениями. Несмотря на оказываемую медпомощь, позже он скончался. Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен ранее судимый неработающий 30-летний местный житель, недавно освободившийся из мест лишения свободы. 23 января подозреваемый был задержан. На допросе у следователя он дал признательные показания.
По версии следствия, подозреваемый пришел в магазин купить в долг бутылку водки, однако получил от продавца отказ.
Следователями во время обыска в доме подозреваемого были найдены похищенные вещи и одежда со следами крови, а чуть позже в овраге был обнаружен и изъят молоток.
Силовики намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.