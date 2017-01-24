Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Эмоции Хиллари Клинтон на инаугурации Трампа (фото)
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Елена Летучая пострадала на отдыхе
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
9Крещенские купания
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
08:34 (мск), источник: СуперОмск

Омич убил продавца в магазине из-за водки, сигарет и пары носков

Мужчина всего лишь хотел взять в долг спиртное, а, получив отказ, забил продавца молотком насмерть.

В минувшую пятницу, 20 января, из торгового павильона, расположенного в селе Колосовка, в районную больницу был доставлен 58-летний продавец магазина с телесными повреждениями. Несмотря на оказываемую медпомощь, позже он скончался. Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен ранее судимый неработающий 30-летний местный житель, недавно освободившийся из мест лишения свободы. 23 января подозреваемый был задержан. На допросе у следователя он дал признательные показания.

По версии следствия, подозреваемый пришел в магазин купить в долг бутылку водки, однако получил от продавца отказ. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, во время которой подозреваемый, который, с его слов, постоянно носил с собой на всякий случай и нож, и молоток, стал избивать продавца молотком по голове. Как только продавец перестал сопротивляться, подозреваемый похитил из магазина 6 бутылок водки, три блока сигарет и носки. После этого, выкинув в овраг молоток, пришел домой. Потерпевшего обнаружили односельчане, которые вызвали скорую помощь.

Следователями во время обыска в доме подозреваемого были найдены похищенные вещи и одежда со следами крови, а чуть позже в овраге был обнаружен и изъят молоток.

Силовики намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
Берни Экклстоун уволен с поста главы «Формулы-1»
Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь