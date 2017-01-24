Молодого мужчину жестоко убили в Актобе
В Актобе полицейские расследуют уголовное дело по факту убийства 28-летнего Абата Умбетова.
В Актобе полицейские расследуют уголовное дело по факту убийства 28-летнего Абата Умбетова.
Трагедия произошла 16 января около 2 часов ночи. Об этом рассказала сестра убитого в Instagram.
«16 января в 2 часа ночи не стало моего брата Умбетова Абата, доброго и светлого человека, у которого были огромные планы на будущее, который являлся братом, сыном для нас. В районе Москва от рук трех нелюдей, которые ни на секунду не задумывались на тот момент, что это
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