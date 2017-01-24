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08:39 (мск), источник: 365info.kz

Молодого мужчину жестоко убили в Актобе

В Актобе полицейские расследуют уголовное дело по факту убийства 28-летнего Абата Умбетова.

Источник: 365info.kz

Трагедия произошла 16 января около 2 часов ночи. Об этом рассказала сестра убитого в Instagram.

«16 января в 2 часа ночи не стало моего брата Умбетова Абата, доброго и светлого человека, у которого были огромные планы на будущее, который являлся братом, сыном для нас. В районе Москва от рук трех нелюдей, которые ни на секунду не задумывались на тот момент, что это чья-то жизнь и они не имеют права лишать ее, хладнокровно нанося 5 ударов ножом. Для чего пишу в этот пост, для того чтобы, как всегда у нас принято, не замяли дело», — заявила родственница погибшего.

В пресс-службе ДВД Актюбинской области подтвердили факт убийства. Стражи порядка уже задержали подозреваемого.

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