СК опубликовал видео с места взрыва в гаражах в Мачулищах

Взрыв произошел вечером 20 января, в результате чего на территории ГСК возник пожар, что привело к повреждению гаражных боксов и автомашин, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В момент взрыва в гаражах находились люди, и один из них был госпитализирован с телесными травмами и ожогами.