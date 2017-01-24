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09:43 (мск), источник: dostup1.ru

Жительница Миасса получила 9 лет колонии за убийство кавалера

Со слов женщины, тот сам наткнулся на нож, но очевидцы дали показания не в ее в пользу.

Жительница Миасса (Челябинская область) получила срок в колонии за убийство своего гражданского мужа — подсудимая утверждала, что тот сам наткнулся на нож, но его родители заявили об обратном, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Миасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар ножом в живот своему сожителю. Мужчина скончался на месте. Вину горожанка не признала, заявив, что взяла в руки нож, защищаясь от кавалера в ссоре, а тот наткнулся на него.

«На основании представленных стороной обвинения неоспоримых доказательств: показаний очевидцев преступления — отца потерпевшего и его сожительницы, также судебно-медицинских экспертиз, — суд пришел к выводу о виновности женщины в данном преступлении», — рассказал старший помощник прокурора Миасса Дмитрий Сорокин.

Жительница Миасса признана виновной по статье 105 УК РФ (умышленное убийство). Ей назначено наказание в виде 9 лет в колонии общего режима.

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