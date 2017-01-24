На предприятии «Бор» произошел пожар
Происшествие случилось 24 января на территории
Происшествие случилось 24 января на территории
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Как рассказали в краевом государственном учреждении по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС, сообщение о том, что на территории АО ДГОК «Бор» горят отработанные пустые мешки
«Очаг возгорания находился примерно в 200 метрах от действующих цехов. За счет рассеянной серной пыли огонь распространялся быстро, но эвакуации работников предприятия удалось избежать», — отметили специалисты ведомства.
Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. В настоящий момент причины возгорания выясняются.