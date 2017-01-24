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09:31 (мск), источник: Вести Приморье

На предприятии «Бор» произошел пожар

Происшествие случилось 24 января на территории горно-обогатительного комбината «Бор» в городе Дальнегорске. В результате пожара никто не пострадал.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в краевом государственном учреждении по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС, сообщение о том, что на территории АО ДГОК «Бор» горят отработанные пустые мешки из-под серы, складированные недалеко от серного цеха, поступило на пульт пожарно-спасательной службы Дальнегорска в 11.15. На место происшествия оперативно прибыли девять пожарных и две единицы техники. Уже в 11.46 пламя было полностью ликвидировано.

«Очаг возгорания находился примерно в 200 метрах от действующих цехов. За счет рассеянной серной пыли огонь распространялся быстро, но эвакуации работников предприятия удалось избежать», — отметили специалисты ведомства.

Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. В настоящий момент причины возгорания выясняются.

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