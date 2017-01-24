Пожилой пенсионер заблудился и замерз насмерть на льду в Новосибирске
78-летний мужчина, переживший инсульт, уехал на автобусе в село Ленинское и замерз насмерть на льду водохранилища, сообщает «КП».
78-летний мужчина, переживший инсульт, уехал на автобусе в село Ленинское и замерз насмерть на льду водохранилища, сообщает «КП».
Напомним, 21 января в Новосибирске возле торгового города «Левобережный» пропал 78-летний пенсионер Саввелий Белоногов.
Родственники с волонтерами двое суток искали пропавшего мужчину, информация о нем появилась в соцсетях и СМИ. Его внучка Диана написала в паблике «Типичный Новосибирск», что Саввелий Белоногов пережил инсульт и мог забыть, где он живет.
Тело мужчины обнаружили вечером 23 января на льду водохранилища возле села Ленинское, волонтеры предполагают, что он сел не на тот автобус и заблудился.