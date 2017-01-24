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09:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пожилой пенсионер заблудился и замерз насмерть на льду в Новосибирске

78-летний мужчина, переживший инсульт, уехал на автобусе в село Ленинское и замерз насмерть на льду водохранилища, сообщает «КП».

Напомним, 21 января в Новосибирске возле торгового города «Левобережный» пропал 78-летний пенсионер Саввелий Белоногов.

Родственники с волонтерами двое суток искали пропавшего мужчину, информация о нем появилась в соцсетях и СМИ. Его внучка Диана написала в паблике «Типичный Новосибирск», что Саввелий Белоногов пережил инсульт и мог забыть, где он живет.

Саввелий Белоногов

Тело мужчины обнаружили вечером 23 января на льду водохранилища возле села Ленинское, волонтеры предполагают, что он сел не на тот автобус и заблудился.

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