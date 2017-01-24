Пожилой пенсионер заблудился и замерз насмерть на льду в Новосибирске

Напомним, 21 января в Новосибирске возле торгового города «Левобережный» пропал 78-летний пенсионер Саввелий Белоногов.

Родственники с волонтерами двое суток искали пропавшего мужчину, информация о нем появилась в соцсетях и СМИ. Его внучка Диана написала в паблике «Типичный Новосибирск», что Саввелий Белоногов пережил инсульт и мог забыть, где он живет.