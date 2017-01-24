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09:33 (мск), источник: Новости Перми

94 ДТП в Прикамье произошли по причине плохо убранных дорог

В 2017 году на территории Пермского края зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, причинами которых стали недостатки улично-дорожной сети.

Как сообщает краевая ГИБДД, доля таких ДТП от общего количества происшествий составила 66,3%. В 80 случаях зафиксированы недостатки зимнего содержания дорог.

За 20 дней 2017 года сотрудники ГИБДД Пермского края выдали более 1500 предписаний должностным и юридическим лицам, ответственным за содержание улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения.

К административной ответственности привлечено: 20 юридических лиц — собственники дорог, 244 должностных лица (глав и их заместителей) органов местного самоуправления.

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