94 ДТП в Прикамье произошли по причине плохо убранных дорог

Как сообщает краевая ГИБДД, доля таких ДТП от общего количества происшествий составила 66,3%. В 80 случаях зафиксированы недостатки зимнего содержания дорог.

За 20 дней 2017 года сотрудники ГИБДД Пермского края выдали более 1500 предписаний должностным и юридическим лицам, ответственным за содержание улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения.

К административной ответственности привлечено: 20 юридических лиц — собственники дорог, 244 должностных лица (глав и их заместителей) органов местного самоуправления.