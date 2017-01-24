В Омске начальник одного из учреждений УФСИН использовал заключенных как рабов
После возбуждения уголовного дела полковник Юрий Касьян не уволен.
После возбуждения уголовного дела полковник Юрий Касьян не уволен.
Сегодня, 24 января, стало известно, что в Омске, по материалам прокурорской проверки, возбуждено очередное резонансное уголовное дело.
На этот раз — в отношении начальника
Как установлено, 9 января 2017 года начальник исправительного учреждения, чтобы не тратиться, дал указание своему заместителю выделить служебный автомобиль для доставки стройматериалов в его строящийся дом. А для доставки и разгрузки «припахал» двух заключенных. После чего поручил «сидельцам» сказать, что они работали на центральной базе снабжения УФСИН России по Омской области.
В свою очередь, омский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях направил в следственные органы для решения вопроса о наличии в действиях должностного лица признаков преступления.
Сейчас региональный Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
При этом полковник Юрий Касьян продолжает трудиться на своей должности.
Добавим, что начальник ЛИУ-2 УФСИН по Омской области не раз награждался как один из лучших сотрудников.