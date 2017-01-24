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09:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске начальник одного из учреждений УФСИН использовал заключенных как рабов

После возбуждения уголовного дела полковник Юрий Касьян не уволен.

Сегодня, 24 января, стало известно, что в Омске, по материалам прокурорской проверки, возбуждено очередное резонансное уголовное дело.

На этот раз — в отношении начальника лечебно-исправительного учреждения № 2 региональной УФСИН. Силовики подозревают руководителя в незаконном использовании труда заключенных. Как удалось выяснить, подозреваемым оказался полковник Юрий Касьян.

Как установлено, 9 января 2017 года начальник исправительного учреждения, чтобы не тратиться, дал указание своему заместителю выделить служебный автомобиль для доставки стройматериалов в его строящийся дом. А для доставки и разгрузки «припахал» двух заключенных. После чего поручил «сидельцам» сказать, что они работали на центральной базе снабжения УФСИН России по Омской области.

В свою очередь, омский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях направил в следственные органы для решения вопроса о наличии в действиях должностного лица признаков преступления.

Сейчас региональный Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

При этом полковник Юрий Касьян продолжает трудиться на своей должности.

Добавим, что начальник ЛИУ-2 УФСИН по Омской области не раз награждался как один из лучших сотрудников.

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