В Уфе грабители перепутали газетный киоск с ломбардом

Полицейских вызвал продавец, который рано утром пришел на работу. Торговую точку Венера Галимова застала в разрушенном виде. Вряд ли грабители остались довольны добычей. Со слов сотрудницы киоска, в кассе была небольшая выручка.

Женщина полагает, что преступники искали золото. Дело в том, что на крыше ларька установлен рекламный щит с надписью «ломбард» и нарисована указывающая направление к нему стрелочка.

Вероятно, грабители не заметили знак и приняли газетную лавку за закладную контору.