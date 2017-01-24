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09:26 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе грабители перепутали газетный киоск с ломбардом

В Уфе этой ночью грабители перепутали газетный киоск с ломбардом. Неизвестные разбили витрину и проникли внутрь.

Полицейских вызвал продавец, который рано утром пришел на работу. Торговую точку Венера Галимова застала в разрушенном виде. Вряд ли грабители остались довольны добычей. Со слов сотрудницы киоска, в кассе была небольшая выручка.

Женщина полагает, что преступники искали золото. Дело в том, что на крыше ларька установлен рекламный щит с надписью «ломбард» и нарисована указывающая направление к нему стрелочка.

Вероятно, грабители не заметили знак и приняли газетную лавку за закладную контору.

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