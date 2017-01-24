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11:27 (мск), источник: 112.ua

Во Львовской обл. задержаны четверо подозреваемых в подготовке терактов

Задержанные планировали взрывы на железной дороге.

Источник: 112.ua

Во Львовской обл. задержаны четверо подозреваемых в подготовке терактов с целью насильственного захвата государственной власти. Об этом в комментарии каналу «112 Украина» сообщила спикер прокуратуры Львовской обл. Марьяна Гайовская.

По ее словам, изначально участников террористической группы было пять.

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«Они планировали несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города Львова и Львовской области. Кроме этого планировали также захватить государственные учреждения в районах Львовской области, которые расположены в горной и лесистой местности. Для этого они планировали собрать хотя бы 100 человек, обеспечить их финансово, оружием. Они собирали информацию, где можно получить такую ​​незаконное оружие. После этого планировали захватывать государственные учреждения», — заявила Гайовкася.

Однако злоумышленникам не удалось осуществить запланированное благодаря работе правоохранительных органов, теракты были предупреждены.

Четыре участники группы задержаны, троих будут судить в ближайшее время, по поводу одного уже есть обвинительное решение суда.

Как сообщалось, накануне во Львовской обл. задержали троих подозреваемых в подготовке терактов.

Напомним, в Закарпатской обл. за сепаратизм будут судить мужчину, который призывал к отделению региона.

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