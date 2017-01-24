Полицейские отправили в суд дело двух красноярских серийных угонщиков

В полиции сообщили, что злоумышленники распределяли между собой роли и, соблюдая методы конспирации, при помощи специальных технических и электронных приспособлений похищали машины. Общая сумма причиненного ущерба составила более 4,8 миллиона рублей. Шесть автомобилей уже возвращены владельцам.

«Полицейские направили в суд уголовное дело в отношении двух злоумышленников из Красноярска и Минусинска, обвиняемых в серии автокраж. В период с 2015 по 2016 годы они похитили из гаражей 14 автомобилей японского производства и перегоняли в соседнюю Хакасию, где перепродавали по поддельным документам», — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.