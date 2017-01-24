Прокуратура назвала предварительную причину отравления газом семьи из четырех человек на Среднем Урале

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, вечером в воскресенье на пульт дежурной службы поступил сигнал об отравлении угарным газом семьи из четырех человек в одной из квартир дома по улице Дзержинского — среди пострадавших были двое несовершеннолетних детей, 2002 и 2015 годов рождения. Для оказания медпомощи всех доставили в Кировградскую центральную городскую больницу. По данным прокуратуры, сейчас их состояние здоровья стабильное, угрозы жизни нет.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Предварительно, в данной квартире эксплуатировался газовый нагреватель, а отравление газом произошло вследствие ненадлежащей работы газоотводящего дымохода, наличия так называемой “обратной тяги”. В ходе проверки будет установлено, надлежащим ли образом проверялось газовое оборудование в данной квартире газовыми службами, а также управляющей организацией; проверялось ли в течение текущего и 2016 годов состояние каналов дымоудаления», — уточнили в надзорном ведомстве.

Там заверили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в обстоятельствах произошедшего также намерен разобраться Следственный комитет.