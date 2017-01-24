Новосибирский автомеханик угнал автомобиль с места своей работы
По делу о хищении авто возбуждено уголовное дело.
По делу о хищении авто возбуждено уголовное дело.
33-летний автомеханик подозревается в угоне автомобиля со станции техобслуживания.
Подозреваемого полицейские задержали в 20.30 (вр.мест.) 23 января на улице Ватутина, сообщают в
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч.1 ст. 166 УК РФ).