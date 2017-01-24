Новосибирский автомеханик угнал автомобиль с места своей работы

33-летний автомеханик подозревается в угоне автомобиля со станции техобслуживания.

Подозреваемого полицейские задержали в 20.30 (вр.мест.) 23 января на улице Ватутина, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Как выяснилось, мужчина работает на станции техобслуживания, откуда он и угнал автомобиль.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч.1 ст. 166 УК РФ).