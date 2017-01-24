Пропавший без вести 11 дней назад рыбак из Перми найден
Мужчина жив.
Мужчина жив.
Пропавший без вести 11 дней назад 45-летний Сергей К. из Перми найден. Об этом в соцсетях сообщила его супруга. Где всё это время находился пермяк, неизвестно. Однако, по словам жены Сергея, у мужчины большие проблемы.
«Все плохо, но он живой. Скорее бы уже это закончилось!», — написала женщина.
При этом на страничке пропавшего в соцсети появилась странная запись о продаже почки.
«Продам почку. 45лет, 2+группа крови, цена = 5000000 р. Срочно», — сообщается в статусе.
Напомним, Сергей К. ушел из дома 12 января. С тех пор его никто не видел. Родственники обратились в полицию.