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09:58 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в компании «ОША» умер молодой грузчик прямо на рабочем месте

Причины смерти 26-летнего рабочего устанавливаются.

Вчера, 23 января около восьми часов утра, на территории промзоны компании «ОША», на улице 22-го Партсъезда был обнаружен труп 26-летнего молодого человека.

Как оказалось, мужчина работал на предприятии грузчиком.

Тело молодого омича доставлено в морг для установления причины смерти.

Отметим, что группа предприятий «Оша» принадлежит Владимиру Варнавскому и входит в топ-10 налогоплательщиков Омской области за 2016 год.

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