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10:01 (мск), источник: СуперОмск

В Омском районе приговорили группировку экс-подчиненных депутата Заксобрания Беззубцева

Мужчинам дали условные сроки.

В Омском райсуде огласили приговор Константину Назарову, Александру Коралло, Алексею Карале, Ивану Дегину, Виктору Богеру, Дмитрию Скоробогатову. Им дали условные сроки — от 3 лет 6 месяцев до 3 лет 10 месяцев. Испытательный срок определили в 3 года 6 месяцев.

«Исковые требования решили удовлетворить частично, — сообщил “СуперОмску” гособвинитель Александр Галушко. — Суд переквалифицировал статью, и ущерб определили в сумму около 530 тысяч рублей».

Суд пришел к выводу, что бывшие работники Иртышской птицефабрики Назаров, Коралло, Карала, Дегин, Богер и Скоробогатов виновны в краже в крупном размере.

Силовики говорили о краже в особо крупном размере. Криминал предположительно происходил в первой половине 2015 года. По данным следствия, в группу преступников вошли слесари-операторы, сторожа-охранники, которые прикрывали первых. Работники птицефабрики вывозили кур — порядка пяти тысяч голов — под покровом ночи.

ЗАО «Иртышское» — предприятие, руководители которого сын и отец Евгений и Анатолий Беззубцевы; Беззубцев-старший — депутат Заксобрания Омской области.

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