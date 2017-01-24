В Омском районе приговорили группировку экс-подчиненных депутата Заксобрания Беззубцева

В Омском райсуде огласили приговор Константину Назарову, Александру Коралло, Алексею Карале, Ивану Дегину, Виктору Богеру, Дмитрию Скоробогатову. Им дали условные сроки — от 3 лет 6 месяцев до 3 лет 10 месяцев. Испытательный срок определили в 3 года 6 месяцев.

«Исковые требования решили удовлетворить частично, — сообщил “СуперОмску” гособвинитель Александр Галушко. — Суд переквалифицировал статью, и ущерб определили в сумму около 530 тысяч рублей».

Суд пришел к выводу, что бывшие работники Иртышской птицефабрики Назаров, Коралло, Карала, Дегин, Богер и Скоробогатов виновны в краже в крупном размере.

Силовики говорили о краже в особо крупном размере. Криминал предположительно происходил в первой половине 2015 года. По данным следствия, в группу преступников вошли слесари-операторы, сторожа-охранники, которые прикрывали первых. Работники птицефабрики вывозили кур — порядка пяти тысяч голов — под покровом ночи.