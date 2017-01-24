Убийца из Севастополя устроился водителем омской маршрутки

Предварительно установлено, что 25-летний парень убил в Севастополе пенсионера, украл у него 100 тыс рублей и пустился в бега. В итоге, злоумышленника нашли в Омске, он работал водителем маршрутки. Задержание прошло при силовой поддержке СОБРа прямо на конечной остановке.

«Оперативники получили информацию, что злоумышленник может находиться на территории города Омска. В дальнейшем сотрудники омского уголовного розыска установили, что разыскиваемый проживает на территории Кировского округа и работает водителем маршрутного такси. Во время перерыва между рейсами фигурант был задержан на конечной остановке в Амурском поселке», — заявили в омской полиции.

В настоящее время подозреваемый этапирован в Севастополь для проведения дальнейших следственных действий. Примечательно, что злоумышленник скрывался с 2015 года и пока неизвестно, сколько успел проработать в должности водителя омской маршрутки.