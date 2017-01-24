В Крыму три человека попали под колеса авто: один погиб
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). За сутки на крымских автодорогах под колеса машин попали три человека, один из которых получил смертельные травмы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). За сутки на крымских автодорогах под колеса машин попали три человека, один из которых получил смертельные травмы.
Об этом сообщили в
В Феодосии 26-летний водитель Hyundai Accent, двигаясь по автодороге
В крымской столице водитель Ford Transit, двигаясь по улице Сельвинского и выезжая с левым поворотом на улицу Кечкеметская, сбил 22-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. При ДТП пешеход получил ушибы правого и левого локтевых суставов, левой половины таза, шейного отдела позвоночника.
Еще одна авария с участием пешехода произошла накануне в Судаке. По информации ГИБДД, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063, двигаясь по автодороге со стороны Судака в направлении села Грушевка, совершил наезд на 71-летнего пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. В аварии пешеход получил закрытую