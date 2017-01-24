В Крыму три человека попали под колеса авто: один погиб

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.

В Феодосии 26-летний водитель Hyundai Accent, двигаясь по автодороге Симферополь-Феодосия, совершил наезд на 50-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. При ДТП пешеход смертельно травмирован.

В крымской столице водитель Ford Transit, двигаясь по улице Сельвинского и выезжая с левым поворотом на улицу Кечкеметская, сбил 22-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. При ДТП пешеход получил ушибы правого и левого локтевых суставов, левой половины таза, шейного отдела позвоночника.