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09:41 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму три человека попали под колеса авто: один погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). За сутки на крымских автодорогах под колеса машин попали три человека, один из которых получил смертельные травмы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.

В Феодосии 26-летний водитель Hyundai Accent, двигаясь по автодороге Симферополь-Феодосия, совершил наезд на 50-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. При ДТП пешеход смертельно травмирован.

В крымской столице водитель Ford Transit, двигаясь по улице Сельвинского и выезжая с левым поворотом на улицу Кечкеметская, сбил 22-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. При ДТП пешеход получил ушибы правого и левого локтевых суставов, левой половины таза, шейного отдела позвоночника.

Еще одна авария с участием пешехода произошла накануне в Судаке. По информации ГИБДД, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063, двигаясь по автодороге со стороны Судака в направлении села Грушевка, совершил наезд на 71-летнего пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. В аварии пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом обеих костей правой голени.

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