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11:22 (мск), источник: Югополис

В Армавире руководитель управляющей компании присвоила квартиру умершего

По материалам проверки прокуратуры Армавира возбуждено уголовное дело по факту завладения квартирой умершего.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в Армавире женщина, занимающая руководящую должность в одной из управляющих компаний, в 2016 году стала собственницей квартиры, где ранее проживал пожилой мужчина, скончавшийся в 2014 году.

При этом проверкой выявлено, что переход квартиры умершего произошел по подложным документам и на основании заочного судебного решения, вынесенного уже после смерти хозяина жилого помещения.

Получив в собственность на основании решения суда жилье, женщина в течение нескольких дней его продала.

По результатам доследственной проверки в отношении работницы управляющей компании возбуждено уголовное дело.

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