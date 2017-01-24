В Армавире руководитель управляющей компании присвоила квартиру умершего
По материалам проверки прокуратуры Армавира возбуждено уголовное дело по факту завладения квартирой умершего.
По материалам проверки прокуратуры Армавира возбуждено уголовное дело по факту завладения квартирой умершего.
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При этом проверкой выявлено, что переход квартиры умершего произошел по подложным документам и на основании заочного судебного решения, вынесенного уже после смерти хозяина жилого помещения.
Получив в собственность на основании решения суда жилье, женщина в течение нескольких дней его продала.
По результатам доследственной проверки в отношении работницы управляющей компании возбуждено уголовное дело.