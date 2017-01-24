В Армавире руководитель управляющей компании присвоила квартиру умершего

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в Армавире женщина, занимающая руководящую должность в одной из управляющих компаний, в 2016 году стала собственницей квартиры, где ранее проживал пожилой мужчина, скончавшийся в 2014 году.

При этом проверкой выявлено, что переход квартиры умершего произошел по подложным документам и на основании заочного судебного решения, вынесенного уже после смерти хозяина жилого помещения.

Получив в собственность на основании решения суда жилье, женщина в течение нескольких дней его продала.

По результатам доследственной проверки в отношении работницы управляющей компании возбуждено уголовное дело.