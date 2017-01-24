Нижегородка задержана за нападение на мужа с ножом

Жительница Нижнего Новгорода задержана за нападение на мужа с ножом, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. В квартире одного из домов на улице Львовской во время семейной ссоры 53-летняя злоумышленница ударила ножом 57-летнего сожителя. Пострадавшего доставили в больницу, а подозреваемую задержали.

По ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.