Банда алматинских хакеров похитила 58 млн тенге
В Алматы полицейские задержали группу киберпреступников, похитивших крупную сумму денег.
В Алматы полицейские задержали группу киберпреступников, похитивших крупную сумму денег.
Группе хакеров удалось завладеть 58 млн тенге, передает Today.kz со ссылкой на
и Д., работавшие системными администраторами на предприятии и имевшие опыт работы в сфере информационных технологий и бухгалтерского учета. Они создавали и распространяли вредоносные программы. Схема преступлений, созданная организаторами, довольно сложная. Для сокрытия следов преступлений организаторы имели специализированное оборудование, предназначенное для выполнения на нем
Подозреваемые задержаны, продолжается расследование.