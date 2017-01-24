Банда алматинских хакеров похитила 58 млн тенге

Группе хакеров удалось завладеть 58 млн тенге, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города. В банду входило двое организаторов и 18 участников. На сегодняшний день доказана их причастность к хищению денежных средств с банковских счетов 60-ти фирм. «Организаторы ОПГ — граждане О.



и Д., работавшие системными администраторами на предприятии и имевшие опыт работы в сфере информационных технологий и бухгалтерского учета. Они создавали и распространяли вредоносные программы. Схема преступлений, созданная организаторами, довольно сложная. Для сокрытия следов преступлений организаторы имели специализированное оборудование, предназначенное для выполнения на нем сервисно-программных задач, а серверами, находящимися во Франции, Германии, Великобритании, Голландии и США, они управляли через интернет», — проинформировали в надзорном органе.



Подозреваемые задержаны, продолжается расследование.