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09:46 (мск), источник: Nur.kz

На паркинге жилого комплекса в Алматы произошла стрельба

В результате инцидента был ранен мужчина.

Источник: Nur.kz

В Алматы на паркинге одного из жилых комплексов в Бостандыкском районе произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

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«По факту хулиганских действий, совершенных в отношении жителя Алматы 1983 г.р., имевших место накануне вечером на территории паркинга одного из жилых комплексов, расположенных по улице Тимирязева, отделом полиции при УВД Бостандыкского района начато досудебное расследование по ст.293 УК РК. Это хулиганство», — пояснили в полиции.

С травмой ноги пострадавший мужчина был госпитализирован в отделение травматологии одной из больниц города. Его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники следственно-оперативной группы занимаются установлением личности стрелявшего и других обстоятельств произошедшего.

По предварительной версии, стрельба произошла из-за словесной ссоры.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на раскрытие хулиганского действия.

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