На паркинге жилого комплекса в Алматы произошла стрельба
В результате инцидента был ранен мужчина.
В результате инцидента был ранен мужчина.
В Алматы на паркинге одного из жилых комплексов в Бостандыкском районе произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
«По факту хулиганских действий, совершенных в отношении жителя Алматы 1983 г.р., имевших место накануне вечером на территории паркинга одного из жилых комплексов, расположенных по улице Тимирязева, отделом полиции при УВД Бостандыкского района начато досудебное расследование по ст.293 УК РК. Это хулиганство», — пояснили в полиции.
С травмой ноги пострадавший мужчина был госпитализирован в отделение травматологии одной из больниц города. Его жизни ничего не угрожает.
Сотрудники
По предварительной версии, стрельба произошла
Проводится комплекс