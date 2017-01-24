Упавший в шахту лифта мужчина оказался полицейским

Подробности падения мужчины в шахту лифта больницу Бурабайского района Акмолинской области рассказали агентству «Интерфакс-Казахстан» в районном акимате. По информации акимата, пострадавшим оказался 42-летний капитан полиции районного отдела внутренних дел. Он вместе с тремя коллегами привёз на освидетельствование в районную больницу задержанного водителя.

«По неизвестной причине дверь лифта была открытой, но самой кабинки там не было, в результате полицейский оступился и упал в шахту», — сказали в акимате.

Спасатели извлекли пострадавшего из шахты лифта, он был госпитализирован в ту же больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом голени. По данному факту проводится проверка. Мужчина упал в шахту на первом этаже, пролетев 2,5 метра. Специалисты спустились к пострадавшему и подняли его с помощью альпинистского снаряжения.