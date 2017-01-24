Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Прорыв ВСУ под Дебальцево: волонтер хвастается в соцсетях - СМИ
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
18Инаугурации прошлого
9Крещенские купания
10:11 (мск), источник: Informburo.kz

Упавший в шахту лифта мужчина оказался полицейским

Выяснилось, что кабинки лифта не было на месте, а полицейский, который привёз водителя на освидетельствование, просто шагнул в пустую шахту.

Источник: РИА "Новости"

Подробности падения мужчины в шахту лифта больницу Бурабайского района Акмолинской области рассказали агентству «Интерфакс-Казахстан» в районном акимате. По информации акимата, пострадавшим оказался 42-летний капитан полиции районного отдела внутренних дел. Он вместе с тремя коллегами привёз на освидетельствование в районную больницу задержанного водителя.

«По неизвестной причине дверь лифта была открытой, но самой кабинки там не было, в результате полицейский оступился и упал в шахту», — сказали в акимате.

Спасатели извлекли пострадавшего из шахты лифта, он был госпитализирован в ту же больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом голени. По данному факту проводится проверка. Мужчина упал в шахту на первом этаже, пролетев 2,5 метра. Специалисты спустились к пострадавшему и подняли его с помощью альпинистского снаряжения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Казахстан предложит Китаю вместе добывать угольный метан в Карагандинской области
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь