За сутки в Иркутской области горели три гаража и два автомобиля
Правила эксплуатации печных и электрических обогревателей для гаражей напоминают спасатели Иркутской области.
Правила эксплуатации печных и электрических обогревателей для гаражей напоминают спасатели Иркутской области.
Три пожара в гаражах и два в автомобилях произошли за сутки в Иркутской области. Как 24 января 2017 года сообщила
Прошлой ночью в Иркутске произошло возгорание автомобиля «Toyota Passo», причиной которого дознаватели посчитали поджог. Другой автомобиль «Mercedes-Benz» горел в Ангарске
Спасатели напоминают, что электрическое и печное отопление гаражей, а также обогрев автомобилей требуют пристального внимания автовладельцев. Пожара можно не допустить, если доверять установку и ремонт электрооборудования исключительно специалистам, не оставлять без присмотра обогреватели, не пользоваться старыми электрообогревателями или кустарного производства. Отопительные печи, установленные в гаражах, должны быть аккуратными, подбеленными, с прочищенными дымоходами и с предтопочными листами. В гаражах государственные инспекторы по пожарному надзору рекомендуют держать огнетушители — это первоочередное средство пожаротушения может спасти имущество в первые минуты пожара.