За сутки в Иркутской области горели три гаража и два автомобиля

Три пожара в гаражах и два в автомобилях произошли за сутки в Иркутской области. Как 24 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, чаще всего возгорания происходили из-за короткого замыкания и нарушений правил эксплуатации печного отопления.

Прошлой ночью в Иркутске произошло возгорание автомобиля «Toyota Passo», причиной которого дознаватели посчитали поджог. Другой автомобиль «Mercedes-Benz» горел в Ангарске из-за короткого замыкания. Кроме того, по той же причине произошло возгорание гаражей в Братске со снегоходом внутри и в посёлке Степной Нукутского района. Из-за неправильной эксплуатации печного отопления в посёлке Михайловка Черемховского района горел гараж с находящимся внутри «ГАЗ 31029». Автомобиль хозяину удалось спасти, однако огонь повредил потолок и пол гаража.

Спасатели напоминают, что электрическое и печное отопление гаражей, а также обогрев автомобилей требуют пристального внимания автовладельцев. Пожара можно не допустить, если доверять установку и ремонт электрооборудования исключительно специалистам, не оставлять без присмотра обогреватели, не пользоваться старыми электрообогревателями или кустарного производства. Отопительные печи, установленные в гаражах, должны быть аккуратными, подбеленными, с прочищенными дымоходами и с предтопочными листами. В гаражах государственные инспекторы по пожарному надзору рекомендуют держать огнетушители — это первоочередное средство пожаротушения может спасти имущество в первые минуты пожара.