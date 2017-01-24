В Сочи мужчину осудили за смертельное ДТП на автобусной остановке
В Сочи суд вынес приговор в отношении местного жителя, который насмерть сбил двух пешеходов.
В Сочи суд вынес приговор в отношении местного жителя, который насмерть сбил двух пешеходов.
В суде установили, что 10 октября 2016 года Рафаэль Сеферян в состоянии наркотического опьянения за рулем Huyndai Grand Starex ехал со стороны центра Адлера в Красную Поляну. Он съехал с дороги на тротуар и сбил двух пешеходов, стоявших возле автобусной остановки. Потерпевшие от полученных травм скончались на месте, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Мужчина признался и раскаялся в случившемся. Ему назначили 5,5 лет в