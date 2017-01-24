В Волгограде из автомобилей воруют аккумуляторы

Его взяли «по горячим следам»: в дежурную часть отдела полиции № 7 Кировского района Управления МВД России по городу Волгограду поступил звонок. Местный житель сообщил правоохранителям, что некий мужчина пытается извлечь аккумулятор из «КамАЗа», припаркованного возле дома по ул. Зоологической.

На место оперативно прибыли сотрудники ППС и оперуполномоченные уголовного розыска. По горячим следам полицейские задержали 29-летнего ранее судимого неработающего волгоградца.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». За содеянное задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.