15-летняя девочка пострадала в тройном ДТП на севере Волгограда

В 17:10 20-летняя девушка на машине «ВАЗ-2109» ехала по проспекту Ленина со стороны Металлургов. На пересечении с 39-й Гвардейской при повороте налево она врезалась в «Газель». За рулем находился 61-летний мужчина. От удара грузовой автомобиль выкинуло на «Ладу Ларгус» под управлением 43-летнего водителя.

В результате аварии водитель «ВАЗа» и 15-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу.