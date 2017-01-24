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11:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

15-летняя девочка пострадала в тройном ДТП на севере Волгограда

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя волгоградка, произошла вечером 23 января в Краснооктябрьском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 17:10 20-летняя девушка на машине «ВАЗ-2109» ехала по проспекту Ленина со стороны Металлургов. На пересечении с 39-й Гвардейской при повороте налево она врезалась в «Газель». За рулем находился 61-летний мужчина. От удара грузовой автомобиль выкинуло на «Ладу Ларгус» под управлением 43-летнего водителя.

В результате аварии водитель «ВАЗа» и 15-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу.

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