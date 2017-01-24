Под Волгоградом беременная женщина устроила ДТП

В понедельник, 23 января, по дороге «Самойловка — Шумиловская» ехал ВАЗ-2114. За рулем была беременная женщина.

В один момент она потеряла управление над авто, вылетела на «встречку» и столкнулась с иномаркой.

В итоге пострадало четыре человека: беременная женщина, водитель внедорожника и его пассажиры. Их отвезли в больницу.

Сейчас выясняются все детали происшествия.