Под Волгоградом беременная женщина устроила ДТП
По информации правоохранительных органов, в аварии пострадало четыре человека, включая виновницу ДТП.
По информации правоохранительных органов, в аварии пострадало четыре человека, включая виновницу ДТП.
В понедельник, 23 января, по дороге «Самойловка — Шумиловская» ехал ВАЗ-2114. За рулем была беременная женщина.
В один момент она потеряла управление над авто, вылетела на «встречку» и столкнулась с иномаркой.
В итоге пострадало четыре человека: беременная женщина, водитель внедорожника и его пассажиры. Их отвезли в больницу.
Сейчас выясняются все детали происшествия.