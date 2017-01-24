На ул. Черняховского водитель «Ауди» сбил пенсионера на трамвайной остановке
В Калининграде на улице Черняховского в понедельник произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Калининграде на улице Черняховского в понедельник произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Около 22:40 водитель автомобиля «Ауди» на трамвайной остановке сбил 64-летнего пешехода, переходившего дорогу справа для посадки в остановившийся трамвай. Пешеход госпитализирован.
Около 23:45 на автодороге «Тишино-Домново-Широкое» водитель «Хонды» на прямом участке дороги не учёл метеорологических условий, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал 24-летний пассажир.