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11:31 (мск), источник: Новый Калининград

На ул. Черняховского водитель «Ауди» сбил пенсионера на трамвайной остановке

В Калининграде на улице Черняховского в понедельник произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Около 22:40 водитель автомобиля «Ауди» на трамвайной остановке сбил 64-летнего пешехода, переходившего дорогу справа для посадки в остановившийся трамвай. Пешеход госпитализирован.

Около 23:45 на автодороге «Тишино-Домново-Широкое» водитель «Хонды» на прямом участке дороги не учёл метеорологических условий, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал 24-летний пассажир.

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