Адвокаты просят разрешить личное участие Дадина в заседании КС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Адвокаты осужденного к лишению свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина заявили ходатайство о его личном участии в заседании Конституционного суда (КС) по жалобе на положения статьи 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Дадин обратился с жалобой на положения данной статьи в КС. По мнению заявителя, она позволила привлечь его к уголовной ответственности по формальным основаниям за действия, не повлекшие общественно опасных последствий. Кроме того, уголовное дело в отношении Дадина, который был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

«Хотел бы лично присутствовать на заседании. Ходатайствуем о личном участии», — сказал адвокат заявителя Алексей Липцер.

По данным пресс-службы суда, прецедентов доставления заявителей из мест лишения свободы для участия в заседаниях КС РФ еще не было. Там напомнили, что в КС рассматривают не обстоятельства конкретного дела, а положения закона. Непосредственное участие заявителя необязательно.

Дело Дадина