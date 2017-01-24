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11:02 (мск), источник: ТАСС

Адвокаты просят разрешить личное участие Дадина в заседании КС

Прецедентов доставления заявителей из мест лишения свободы для участия в заседаниях Конституционного суда еще не было, сообщили в пресс-службе суда.

Источник: AFP 2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Адвокаты осужденного к лишению свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина заявили ходатайство о его личном участии в заседании Конституционного суда (КС) по жалобе на положения статьи 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Дадин обратился с жалобой на положения данной статьи в КС. По мнению заявителя, она позволила привлечь его к уголовной ответственности по формальным основаниям за действия, не повлекшие общественно опасных последствий. Кроме того, уголовное дело в отношении Дадина, который был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

«Хотел бы лично присутствовать на заседании. Ходатайствуем о личном участии», — сказал адвокат заявителя Алексей Липцер.

По данным пресс-службы суда, прецедентов доставления заявителей из мест лишения свободы для участия в заседаниях КС РФ еще не было. Там напомнили, что в КС рассматривают не обстоятельства конкретного дела, а положения закона. Непосредственное участие заявителя необязательно.

Дело Дадина

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Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Дадин стал первым россиянином, осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

Жалобы на пытки

В ноябре 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии. Позднее сообщалось, что обследовавшие осужденного независимые врачи не нашли у него признаков травм.

Следователи также не нашли подтверждений применения к нему в колонии физического насилия. Позднее стало известно, что после проверки Дадина перевели в исправительную колонию в Алтайском крае.

Комментарии
5
Сергей Саморуков
А воровал бы по крупному , то и не сидел бы . В едро бы выбрали ...а может и в Думу . Позор такой стране . Парень абсолютно социально не опасен : не нападает на кого-то , не ворует , но его упрятали на зону . А всякие "ньюбратья" стреляют на улицах ( типа , свадьба ) , гоняют на машинах злостно и цинично , нарушая ПДД , опять воровство и ...хоть бы что . Теперь вообще уродам избивающим свою семью дали зелёный свет и .... все довольны . Дело не в Путине , а в нас . Мы - тер пилы и безнравственные электорашки , чем и пользуется абсолютно такой же , как мы .
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Tavovic
Кто это там решил , что его деяния не повлекли общественно опасных последствий ? Обязательно нужны трупы и пожары ?
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Лото Русское
Либерастик вновь желает попиариться. То всем вешал лапшу про пытки - не прокатила симуляция. Теперь вот спектакль решил закатить. Да, очень уж не охота рафинированным либерастикам сидеть в тюрьме, особенно после сладкой жизни на госдеповском довольствии
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