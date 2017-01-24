Адвокаты просят разрешить личное участие Дадина в заседании КС
Прецедентов доставления заявителей из мест лишения свободы для участия в заседаниях Конституционного суда еще не было, сообщили в
Прецедентов доставления заявителей из мест лишения свободы для участия в заседаниях Конституционного суда еще не было, сообщили в
Дадин обратился с жалобой на положения данной статьи в КС. По мнению заявителя, она позволила привлечь его к уголовной ответственности по формальным основаниям за действия, не повлекшие общественно опасных последствий. Кроме того, уголовное дело в отношении Дадина, который был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.
«Хотел бы лично присутствовать на заседании. Ходатайствуем о личном участии», — сказал адвокат заявителя Алексей Липцер.
По данным
Дело Дадина
Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Дадин стал первым россиянином, осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.
Жалобы на пытки
В ноябре 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии. Позднее сообщалось, что обследовавшие осужденного независимые врачи не нашли у него признаков травм.
Следователи также не нашли подтверждений применения к нему в колонии физического насилия. Позднее стало известно, что после проверки Дадина перевели в исправительную колонию в Алтайском крае.