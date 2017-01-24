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11:33 (мск), источник: Интерфакс

Задержан подозреваемый в ложном минировании здания телеканала в Москве

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Полиция задержала безработного москвича, подозреваемого в ложном сообщении о бомбе в здании одного из телеканалов. Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник руководитель пресс-службы столичного главка полиции Александр Князев.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность звонившего. Им оказался ранее судимый 43-летний житель столицы. Подозреваемый был задержан. Как выяснили полицейские, мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, решил таким способом подшутить», — сказал Князев.

По его словам, ранее в отделение полиции обратился неизвестный мужчина и сообщил, что в здании одного из телевизионных каналов заложено взрывное устройство. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Здание было обследовано с помощью служебных собак. Предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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