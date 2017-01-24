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11:25 (мск), источник: dostup1.ru

Замерзший труп женщины нашла в доме родителей-зэков жительница Розы

Медики размораживают тело, чтобы выяснить причину смерти.

Жительница поселка Роза (Коркинский район, Челябинская область) нашла женский труп в нетопленном доме своих родителей, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, — в обстоятельствах смерти женщины разбираются следователи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жительница поселка Роза пришла проведать дом своих родителей, которые находятся в колонии, и обнаружила внутри замерзший труп женщины. Погибшей оказалась 34-летняя знакомая хозяев жилища. По факту смерти женщины начата доследственная проверка.

«По одной из версий, погибшая не дождалась хозяев и решила переночевать в доме, однако помещение долго не отапливалось, поэтому она могла умереть от переохлаждения. Также известно, что женщина злоупотребляла спиртным. Причину смерти должны назвать судмедэксперты», — рассказал старший следователь СО по Коркино СУ СКР по Челябинской области Владислав Нежинский.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение.

Ольга Плеханова.

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