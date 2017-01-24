В Краснодаре задержали попавшего на видео голого мужчину
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который попал на видео, когда голым гулял по улице.
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который попал на видео, когда голым гулял по улице.
Подозреваемым оказался 36-летний житель улицы Воронежской. Ранее его неоднократно судили, дважды — за незаконное хранение наркотиков. Мужчину направили на медицинское освидетельствование, его результаты ожидаются, рассказал порталу Юга.ру руководитель
После того, как станут известны итоги освидетельствования, будет решаться вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.