В Краснодаре задержали попавшего на видео голого мужчину

Подозреваемым оказался 36-летний житель улицы Воронежской. Ранее его неоднократно судили, дважды — за незаконное хранение наркотиков. Мужчину направили на медицинское освидетельствование, его результаты ожидаются, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

После того, как станут известны итоги освидетельствования, будет решаться вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.